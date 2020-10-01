Уфа, , 10:30 — REGNUM 26-летняя девушка погибла во время аварии с пассажирским автобусом в Башкирии. Об этом 1 октября сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ближе к вечеру в г. Белебей на ул. Восточная произошло дорожное происшествие. Автобус КАвЗ, за рулем которого находился 48-летний мужчина, наехал на 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Сообщается, что пешеход получила не совместимые с жизнью травмы и скончалась в больнице. Установлено, что автобус ехал не по маршруту. В его салоне пассажиров не было.

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