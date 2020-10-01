Конаково, Тверская область, , 10:26 — REGNUM Авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошла в Конаковском районе Тверской области утром 1 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным, автобус и автомобиль столкнулись на дороге к посёлку Дмитрова Гора недалеко от СНТ «Майское».

В результате ДТП погиб водитель автомобиля, есть также пострадавшие в автобусе. По данным Tverigrad, травмы получили водитель и 14 пассажиров автобуса, восемь из числа пострадавших госпитализированы.

Следственными органами начата доследственная проверка по факту аварии.