Уфа, , 10:20 — REGNUM Боевую гранату обезвредили взрывотехники ОМОН Росгвардии в Башкирии. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, житель Бижбулякского района нашел под своим автомобилем предмет, который был похож на гранату. Он сообщил об этом стражам порядка, которые незамедлительно выехали на место происшествия.

Прибыв на место, специалисты установили, что предметом является ручная осколочная граната. Она лишь по счастливой случайности не взорвалась до прибытия взрывотехников, которые обезвредили ее и передали следователям.

По предварительной информации, ночью 18 сентября текущего года гранату установил 63-летний брат сожительницы собственника автотранспортного средства. Следователи считают, что он планировал убить его из-за личной неприязни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство, которое совершено общеопасным способом. Следователи также дадут оценку действиям задержанного по факту незаконного хранения гранаты.

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