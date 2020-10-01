Пожары, начавшиеся ранее в Ростовской области, продолжают бушевать. Если раньше площадь, охваченная огнём, составляла 156 га, то по состоянию на 1 октября пожары перекинулись уже на 270 га леса.

Огненная стихия охватила и соседнюю Воронежскую область. Так, в результате загорания травы и лесной подстилки в посёлке Николаевка Павловского муниципального района сгорело 50 строений. В регион уже направлены 150 спасателей и авиация.

О том, как складывается ситуация с пожарами в регионах, рассказывает ИА REGNUM.