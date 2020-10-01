1 Октября
 
10:19

В Воронежской области отбили от огня шесть населённых пунктов

По данным на утро 1 октября сотрудники МЧС отбили от огня шесть населенных пунктов в Воронежской области.

10:17

В Воронежской области огонь уничтожил 50 строений

Жителей успели эвакуировать, сегодня, 1 октября, с погорельцами встретится губернатор Воронежской области.

10:16

В Воронежской области природный пожар уничтожил жилые дома

В Павловском районе огонь уничтожил более двух десятков жилых домов и почти три десятка других строений.

10:15

Под Воронежем горит 30 га леса

30 сентября лесной пожар в Лискинском районе охватил 30 га.

10:14

В Воронежской области из-за пожара эвакуируют санаторий

В Лискинском районе из-за опасно подошедшей линии пожара пришлось эвакуировать санаторий «Жемчужина Дона».

10:13

В Воронежской области травяной пожар перекинулся на дачи

В Острогожском районе сгорело пять нежилых дач.

10:12

В Воронежской области горит 5 га сухой травы и лесной подстилки

Уже с середины дня 30 сентября сообщения о крупных пожарах стали приходить из районов Воронежской области.

10:11

Ветер и засуха: в Воронежской области опасаются новых пожаров

О чрезвычайной пожарной опасности из-за засухи и сильного ветра спасатели предупреждали жителей Воронежской области 30 сентября. К сожалению, прогноз оправдался.