В Воронежской области отбили от огня шесть населённых пунктов
По данным на утро 1 октября сотрудники МЧС отбили от огня шесть населенных пунктов в Воронежской области.
В Воронежской области огонь уничтожил 50 строений
Жителей успели эвакуировать, сегодня, 1 октября, с погорельцами встретится губернатор Воронежской области.
В Воронежской области природный пожар уничтожил жилые дома
В Павловском районе огонь уничтожил более двух десятков жилых домов и почти три десятка других строений.
Под Воронежем горит 30 га леса
30 сентября лесной пожар в Лискинском районе охватил 30 га.
В Воронежской области из-за пожара эвакуируют санаторий
В Лискинском районе из-за опасно подошедшей линии пожара пришлось эвакуировать санаторий «Жемчужина Дона».
В Воронежской области травяной пожар перекинулся на дачи
В Острогожском районе сгорело пять нежилых дач.
В Воронежской области горит 5 га сухой травы и лесной подстилки
Уже с середины дня 30 сентября сообщения о крупных пожарах стали приходить из районов Воронежской области.
Ветер и засуха: в Воронежской области опасаются новых пожаров
О чрезвычайной пожарной опасности из-за засухи и сильного ветра спасатели предупреждали жителей Воронежской области 30 сентября. К сожалению, прогноз оправдался.