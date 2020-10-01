Рыбинск, Ярославская область, 1 октября 2020, 10:08 — REGNUM В историческом центре Рыбинска Ярославской области началось восстановление фасадов 26 зданий, разрисованных вандалами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации Рыбинска. На данный момент работы ведутся на улице Крестовая и в Преображенском переулке.

Поврежденные фасады
Поврежденные фасады
Администрация Рыбинска

Здания были обезображены в ночь с 18 на 19 сентября. Полиция установила предполагаемых виновников — это 24-летний рыбинец и пятеро жителей Ярославля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

"Глава Рыбинска встречался с владельцами пострадавших зданий, достигнуты договорённости по скорейшему проведению работ по восстановлению облика фасадов. Выработан механизм дальнейших совместных действий администрации и предпринимателей по компенсации части расходов на восстановление покрытия. Также будем взыскивать с вандалов за испорченные опоры уличного освещения», — отметил заместитель главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Восстановленный фасад
Восстановленный фасад
Администрация Рыбинска

Планируется восстановить внешний вид всех пострадавших зданий. После получения разрешения от полиции работы также будут проведены на улице Стоялая и в Вознесенском переулке.

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