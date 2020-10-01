Уфа, , 10:06 — REGNUM Взрывник погиб на руднике в Хайбуллинском районе Башкирии. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 29 сентября на строящемся подземном руднике Юбилейного месторождения медно-цинково-колчеданных руд в Хайбуллинском районе. Во время подземной горной выработки отслоился кусок горной массы.

Сообщается, что 48-летний взрывник-работник учалинского ООО «Шахтостроительное управление» получил не совместимые с жизнью травмы.

В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии назвали наиболее травмоопасные отрасли