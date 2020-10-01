Барнаул, , 09:36 — REGNUM Госпитализированный с двусторонней пневмонией губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона из больничной палаты. Глава региона признался, что его болезнь действительно развилась на фоне заражения коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал обращение из больничной палаты, где он лечится от COVID-19 Цитата из видео

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Прежде всего он поблагодарил за многие тысячи слов поддержки, которые получил и лично, и опосредованно. Также губернатор сказал, что ввиду непростой ситуации с распространением SARS-CoV-2 в крае будут развёрнуты сотни дополнительных коек для лечения больных с коронавирусом.

«Пандемия — на второй круг, поэтому очень внимательно продолжайте профилактировать всё, что связано с этой болезнью», — советует губернатор жителям региона.

Его выступление, записанное накануне вечером, 30 сентября, активно комментируют в соцсетях и телеграм-каналах.

В частности, barnaul_org отметил несколько важных моментов:

«Виктор Петрович (Томенко — прим. ИА REGNUM) не теряет оптимистичного настроя; поблагодарил всех за слова поддержки; губернатор отметил, что обстановка в крае остаётся напряжённой; система здравоохранения перестраивается; призвал всех к профилактике — ношение масок в местах скопления людей, мыть руки, следить за своим состоянием и своих близких и т. д.; пожелал всем выздоровления, кто сейчас заражён коронавирусной инфекцией».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом, стало известно 22 сентября. Спустя неделю после самоизоляции он угодил в Алтайскую краевую клиническую больницу с двусторонний пневмонией.

Напомним также, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, власти Алтайского края перешли к третьему этапу снятия карантинных ограничений, что позволило 19 сентября 2020 г. провести много публичных мероприятий по случаю Дня рождения Барнаула. Глава региона тоже в них участвовал и так же, как раньше, часто игнорировал ношение средств индивидуальной защиты.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский губернатор попал в больницу с двухсторонней COVID-пневмонией