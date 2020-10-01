Барнаул, 1 октября 2020, 09:36 — REGNUM Госпитализированный с двусторонней пневмонией губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона из больничной палаты. Глава региона признался, что его болезнь действительно развилась на фоне заражения коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Прежде всего он поблагодарил за многие тысячи слов поддержки, которые получил и лично, и опосредованно. Также губернатор сказал, что ввиду непростой ситуации с распространением SARS-CoV-2 в крае будут развёрнуты сотни дополнительных коек для лечения больных с коронавирусом.
«Пандемия — на второй круг, поэтому очень внимательно продолжайте профилактировать всё, что связано с этой болезнью», — советует губернатор жителям региона.
Его выступление, записанное накануне вечером, 30 сентября, активно комментируют в соцсетях и телеграм-каналах.
В частности, barnaul_org отметил несколько важных моментов:
Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом, стало известно 22 сентября. Спустя неделю после самоизоляции он угодил в Алтайскую краевую клиническую больницу с двусторонний пневмонией.
Напомним также, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, власти Алтайского края перешли к третьему этапу снятия карантинных ограничений, что позволило 19 сентября 2020 г. провести много публичных мероприятий по случаю Дня рождения Барнаула. Глава региона тоже в них участвовал и так же, как раньше, часто игнорировал ношение средств индивидуальной защиты.
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