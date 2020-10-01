Ростов-на-Дону, , 09:29 — REGNUM Лесные пожары в Милютинском и Цимлянском районах Ростовской области бушуют на общей площади более чем в 270 га. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В Милютинском и Цимлянском районах (бушуют) два лесных пожара на площади более 270 га», — говорится в сообщении.

Также указывается, что обстановка с лесными пожарами в регионе за минувшие сутки резко осложнилась и наихудшим образом складывалась в Каменском, Красносулинском, Константиновском, Милютинском, Тацинском и Шолоховском районах, где было зафиксировано в общей сложности восемь ландшафтных пожаров на общей площади 156 га.

Кроме того, добавляется, что быстрому распространению огня способствовали сухая погода и сильный ветер, отдельные порывы которого достигали до 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 50 строений сгорело в результате загорания травы и лесной подстилки в посёлке Николаевка Павловского муниципального района Воронежской области.