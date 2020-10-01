Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM Почти 10-километровая пробка образовалась на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга (А-118) из-за столкновения грузового и легкового автомобилей. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ДТП на 89 км внешнего кольца КАД. Яндекс. Карты.

По предварительной информации, около 07:50 мск 1 октября на 89-м км внешнего кольца КАД, в сторону областного города Кудрово, произошло попутное столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате повреждёнными транспортными средствами оказались заняты 2-я, 3-я и 4-я полосы движения.

«В настоящее время движение транспорта осуществляется по первой полосе», — уточнили в ведомстве.

На место направлены представители эксплуатирующей подрядной организации для устранения последствий ДТП. Также вызваны сотрудники ГИБДД.