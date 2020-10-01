Самара, , 09:27 — REGNUM Мотострелки Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условного противника во время учений в Самарской области. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, уничтожение условного противника происходило на пикапах УАЗ «Патриот». По замыслу, проведя разведку местности при помощи беспилотников, разведывательные группы обнаружили замаскированный лагерь незаконного вооруженного формирования. Для уничтожения условного противника командование отправило мобильные группы на пикапах УАЗ «Патриот», которые были оснащены крупнокалиберными пулеметами «Корд».

Отмечается, что военнослужащие атаковали лагерь с двух сторон. При этом они применили гранатометы АГС-17 «Пламя», РПГ-7 и штатное стрелковое оружие. Эти действия были поддержаны расчетами 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани».

Сообщается, что в учении на Рощинском полигоне было задействовано свыше 500 военнослужащих на около 50 единицах специальной и военной техники.

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