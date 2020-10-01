Киев, , 09:26 — REGNUM Из-за дождя и порывистого ветра на Украине остались без света 162 населённых пункта в девяти областях. Об этом заявила 1 октября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 162 населённых пункта в девяти областях, а именно: Луганская — 52, Киевская — 43, Черниговская — 18, Кировоградская — 15, Черкасская — 13, Донецкая — 10 Житомирская — 5, Днепропетровская — 3 и Сумская — 3», — сказано в сообщении.

Коммунальщики работают над восстановлением электроснабжения населённых пунктов.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, на подконтрольной Украине части ЛНР пожар охватил более 10 тыс. гектаров территории. Погибли четыре человека.

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