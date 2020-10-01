Киев, 1 октября 2020, 09:26 — REGNUM Из-за дождя и порывистого ветра на Украине остались без света 162 населённых пункта в девяти областях. Об этом заявила 1 октября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Коммунальщики работают над восстановлением электроснабжения населённых пунктов.
Как сообщила пресс-служба ГСЧС, на подконтрольной Украине части ЛНР пожар охватил более 10 тыс. гектаров территории. Погибли четыре человека.
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