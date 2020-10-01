Нальчик, , 09:11 — REGNUM В Кабардино-Балкарии сегодня ночью, 1 октября, проходила спасательная операция по оказанию помощи заблудившимся альпинистам. Сигнал о помощи поступил в региональное управление МЧС накануне в 22:25.

Сообщалось, что незарегистрированная группа альпинистов в составе двух человек заблудились на горе Эльбрус. Туристы из Подмосковного города Мытищи оказались на высоте 4800 метров, откуда не смогли спуститься самостоятельно.

На поиски заблудившихся отправились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отделения МЧС России. К 00:50 1 октября туристы были обнаружены и спущены на поляну «Азау».

Как отметили в МЧС, угрозы жизни альпинистов нет, от медицинской помощи они отказались.

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