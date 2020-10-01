Северодонецк, 1 октября 2020, 09:04 — REGNUM В результате масштабных лесных пожаров на подконтрольной Украине части ЛНР погибли четыре человека. Об этом сообщила 1 октября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
По словам спасателей, общая площадь возгораний составляет более 10 тыс. гектаров.
Всего на территории области зафиксированы 146 пожаров, из них потушили 82, продолжается ликвидация 64 возгораний, отметили в ведомстве.
Больше всего пострадали населённые пункты Новоайдарского района: в селе Муратово повреждены 26 домов, в Кряковке — пять домов, в Трёхизбенке — два дома.
Напомним, пожары на подконтрольной Украине части ЛНР начались 30 сентября. Изначально загорелась сухая трава, после чего сильный ветер распространил огонь.
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