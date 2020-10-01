Северодонецк, , 09:04 — REGNUM В результате масштабных лесных пожаров на подконтрольной Украине части ЛНР погибли четыре человека. Об этом сообщила 1 октября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По словам спасателей, общая площадь возгораний составляет более 10 тыс. гектаров.

«В огненном круге оказались 11 посёлков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка. К сожалению, четыре человека погибли, один из них — лесничий, ещё трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом», — рассказали в пресс-службе.

Всего на территории области зафиксированы 146 пожаров, из них потушили 82, продолжается ликвидация 64 возгораний, отметили в ведомстве.

Больше всего пострадали населённые пункты Новоайдарского района: в селе Муратово повреждены 26 домов, в Кряковке — пять домов, в Трёхизбенке — два дома.

Напомним, пожары на подконтрольной Украине части ЛНР начались 30 сентября. Изначально загорелась сухая трава, после чего сильный ветер распространил огонь.

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