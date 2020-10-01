Кош-Агачский район, Алтай, , 08:59 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай правоохранители разбираются в обстоятельствах наезда на пешеходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл вечером 30 сентября на «Чуйском тракте».

46-летний водитель за рулём Mazda 3 на трассе сбил двух 36-летних местных жительниц. Обе были доставлены в больницу, одна из них была госпитализирована.

«В ходе разбирательства предварительно установлено, что сельчанки перебегали проезжую часть дороги перед близко движущимся транспортным средством, вне пешеходного перехода. Кроме того, обе женщины были с признаками алкогольного опьянения», — отметили в МВД.

Как отмечается, водитель иномарки был трезв.