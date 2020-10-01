Москва, , 08:52 — REGNUM В результате пожара, произошедшего в многоквартирном доме на западе Москвы, погиб один человек. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Уточняется, что сообщение о пожаре по адресу 1-я Рейсовая улица, д. 5, где происходило возгорание в одной из квартир на 2 этаже личных вещей и мебели, поступило в 22:44 мск.

Также указывается, что площадь горения составила 10 кв. метров и что в 23:07 мск пожар был потушен.

«Всего в ходе тушения пожара было спасено пять человек. С 3 этажа спасено три человека, из них один ребёнок. Со 2 этажа спасено два человека. К сожалению, в горящей квартире погиб один человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар в частном доме и двух постройках на площади более 300 кв. метров ликвидировали в Самарской области.