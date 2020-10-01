Магас, , 08:46 — REGNUM В Ингушетии погибла трехлетняя девочка в результате наезда на нее автомобиля. Как оказалось в ходе проверки, задавил ребенка ее отец, находившийся за рулем автомобиля с прицепом, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Первоначально в МВД поступили сведения, что утром 29 сентября в больницу доставлена трехлетняя жительница селения Али-Юрт. На ребенка якобы совершило наезд неизвестное лицо, «передвигавшееся на автомашине неустановленной марки». Происшествие произошло напротив дома, где жила девочка. После совершения наезда неустановленное лицо скрылось с места происшествия.

Врачам детской больницы Назрани не удалось спасти ребенка. В тот же день девочка скончалась в реанимационном отделении. Сотрудники полиции доставили в отделение 31-летнего отца ребенка, который находился за рулем автомашины ВАЗ-2121 с прицепом. Задержанный признался в содеянном. В настоящее время по данному факту проводится проверка.