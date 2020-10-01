Улан-Удэ, , 08:42 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ завершился процесс над двумя бывшими сотрудниками ГИБДД, вымогавших взятку у директора автомойки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Железнодорожного районного суда, они обвинялись по статьям за вымогательство взятки и превышение должностных полномочий.

В ноябре 2018 года правоохранители на дежурстве остановили автомобиль для проверки документов. Выяснилось, что водитель нарушил правила дорожного движения. Но в ходе составления протокола, один из инспекторов узнал машину, которая ранее принадлежал его знакомому. У него созрел план, как получить у водителя 50 тыс. рублей взятки. Сообщив потерпевшему, что автомобиль является «распилом» и зарегистрирован незаконно, он пригрозил аннулировать регистрацию.

«Водитель М., понимая, что Б. и С. являются действующими сотрудниками ГИБДД и в их полномочия входит совершение вышеуказанных действий, восприняв требования реально, вынужденно согласился передать им требуемую взятку в виде денег в размере 50 000 рублей с целью предотвращения негативных для себя последствий», — отметили в суде.

Передача взятки должна была произойти вечером возле мойки, принадлежавшей водителю. Однако в ходе передачи последний обманул инспекторов, сделав вид, что положил деньги в задний карман водительского сиденья. После чего сотрудник передал водителю ранее отобранные паспорт и остальные документы.

Но на этом злоумышленники не остановились и попытались бесплатно помыть свою машину в мойке. Лишь в этот момент директор заведения показал им телефон, на который записал процесс передачи «взятки». Полицейские попытались отобрать телефон, погнавшись за мужчиной, который забежал в помещение.

«Б. проследовал за А. в комнату отдыха, где в присутствии посетителя автомойки с силой обхватил А. за шею и удерживал его до момента обнаружения видеокамеры, осуществляющей видеозапись его преступных действий», — добавили в ведомстве.

В результате суд признал вину бывших стражей порядка доказанной. Один из них получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы, второй — 7 лет 3 месяца. При этом приговор условный, с испытательным сроком 5 лет.