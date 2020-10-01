Москва, , 08:35 — REGNUM В настоящее время в Кировской области расследуется 51 уголовное дело в лесной сфере. Именно в этом регионе наиболее часто фиксируются коррупционные «лесные» преступления. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что по итогам 2019 года СК России рассмотрел 713 сообщений о преступлениях в этой сфере, а в первом полугодии текущего года — еще 311.

«В прошлом году следователями СК России возбуждено 371 уголовное дело, в 2020-м — 189 дел. По результатам расследования в суды в прошлом году направлено 167 уголовных дел в отношении 209 обвиняемых, а в течение 6 месяцев этого года 74 дела, по которым проходит 119 обвиняемых», — цитирует главу Следственного комитета «Российская газета».

По его словам, в основном к преступлениям в лесной сфере относятся деяния, связанные с незаконным завладением природными ресурсами: незаконная охота, незаконная рубка лесных насаждений, уничтожение или повреждение лесных насаждений. Первое место занимает лесное браконьерство. В структуре преступлений в лесной сфере основную долю составляют деяния, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 9 месяцев текущего года минлесхоз Кировской области заключил более 4 тыс. договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Договоры заключались в целях заготовки древесины для отопления жилых помещений, строительства и ремонта жилых домов, строительства надворных построек. Более 3,5 тыс. договоров предполагают получение древесины для отопления. Для строительства жилых домов заключен 191 договор купли-продажи лесных насаждений с общим объемом заготовки древесины более 35 тысяч куб. метров. По всем видам договоров общий объем заготовленной древесины составляет 103 тыс. кубометров.