Барнаул, , 08:34 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Судя по данным оперативного штаба на 1 октября, за последние сутки произошло девять новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв коронавируса составляет уже 493 человека.

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Также отмечен взрывной рост числа больных внебольничной пневмонией (4489 пациентов, +61 пациент за последние сутки) и тяжелобольных — 246 человек (+18 за последние сутки). На ИВЛ находятся 86 человек (за +7 за последние сутки), ещё 3917 пациентов больны ОРВИ (+22 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 74 детей до 17 лет включительно (+2 за последние сутки). Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 13 921 человек (+98 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 12 285 человек.

Также обращает на себя внимание значительно увеличившееся количество тестов на коронавирус: второй день подряд их делают более 5000 ежедневно.

Как уже сообщало ИА ИА REGNUM, несмотря на то, что в Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, растёт заболеваемость внебольничной пневмонией, власти сочли необходимым перейти на третий этап снятия карантинных ограничений. Накануне, 30 сентября, сообщалось, что в регионе произошло семь новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2 за сутки.

Двухстороннюю пневмонию, спровоцированную коронавирусом, в стационаре лечит и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он обратился к жителям региона с просьбой беречь себя.

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