Самара, , 08:31 — REGNUM Пожар в частном доме и двух постройках на площади более 300 кв. метров ликвидировали в Самарской области. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме в м.р. Волжский п. Преображенка поступило к спасателям вечером 30 сентября. По тревоге были подняты 109 огнеборцев на 33 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит жилой дом и две постройки. Спасателям удалось локализовать, а затем и ликвидировать пожар на площади 320 кв метров.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины произошедшего.

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