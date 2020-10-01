Горно-Алтайск, , 07:41 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай объявили в розыск двух без вести пропавших подростков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 25 сентября они самовольно ушли из школы-интерната №1 имени Жукова и до их пор не вернулись.

По данным ведомства, обоим пропавшим 15 лет, рост 165−170 см. Оба были одеты в камуфляжную кадетскую форму, оба имели при себе чёрные рюкзаки. Полицейские призвали граждан, обладающих какой-либо информацией о подростках, сообщить в ближайшие отдел.

«Разыскиваемые несовершеннолетние могут передвигаться на велосипедах», — добавили в министерстве.

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