Муйский район, Бурятия, , 07:30 — REGNUM В Муйском районе Бурятии правоохранители задержали подозреваемого в ограблении православного храма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, инцидент произошёл в посёлке Таксимо.

По данным полиции, в июне 2020 года 34-летний ранее судимый мужчина проник в церковь, разбив камнем стекло. После чего он похитил из ящика для пожертвований деньги и скрылся. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158.

В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 34-летний безработный, не имеющий постоянного места жительства. Отмечается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.

«На похищенные денежные средства мужчина приобрел недорогой сотовый телефон, оставшаяся часть — чуть больше тысячи рублей — изъята полицейскими», — отметили в ведомстве.

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