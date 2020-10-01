Улан-Удэ, , 07:17 — REGNUM В Октябрьском районе Улан-Удэ перед судом предстанут члены преступной группы, обвиняемые в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии, в числе фигурантов двое молодых людей и четверо девушек в возрасте от 18 до 29 лет.

По версии следствия, преступную деятельность четверо молодых людей начали в августе 2019 года. Они фасовали и закладывали наркотики в организованные тайники, и продавали запрещённые вещества через интернет. Позже обвиняемые привлекли к этой работе ещё двух знакомых девушек, одна из которых не достигла совершеннолетия.

«Для легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, ему перечислялась на личный электронный кошелек криптовалюта, которую молодой человек после обменных электронных операций зачислял на свой банковский счет и затем обналичивал», — отметили в ведомстве.

После разоблачения и задержания группы один из молодых людей заключил соглашение со следствием и содействовал расследованию. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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