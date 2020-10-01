Анталья, Турция, , 06:52 — REGNUM Требование объяснить свои действия предъявили чиновники Турции от пилотов российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, которые тушат лесные пожары в городе Анталья и которые своими маневрами напугали местных жителей, сообщает газета Milliyet.

После забора воды для борьбы с огнем воздушные судна пролетели близко к жилым домам, что «вызвало беспокойство» у их жителей. Инцидент произошел 28 сентября в одном из районов Антальи.

К экипажам самолетов обратились представители регионального управления лесного хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Турцию, для тушения лесных пожаров, прибыли два самолета-амфибии Бе-200ЧС.

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