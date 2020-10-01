Челябинск, , 06:29 — REGNUM В аэропорту Челябинска 1 октября снова задержаны утренние рейсы. Информация приведена на онлайн-табло аэровокзала.

На вылет задерживаются самолёты до Казани, Петербурга, Краснодара и Москвы. Кроме того, с 30 сентября так и не улетел лайнер до Ростова. Задержаны самолёты из Москвы, Казани и Петербурга.

По данным СМИ, причиной такой ситуации стал сильный туман. Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября из-за него также были задержаны воздушные суда.

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