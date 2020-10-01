Екатеринбург, , 06:21 — REGNUM В Екатеринбурге устанавливается причина пожара на территории садового товарищества «40 Лет Октября». Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

Пожар был потушен уже вечером 30 сентября. Его площадь достигла 250 кв. метров. Горело три садовых дома.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник вечером 30 сентября. Тушение огня было осложнено отсутствием поблизости источников воды. Вначале загорелся один дом, а с него пламя перекинулось на надворные постройки, а также на два соседних дома.

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