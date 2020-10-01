Улан-Удэ, , 05:39 — REGNUM Следователи в Бурятии организовали проверку по факту смерти местного жителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело 54-летнего мужчины было найдено в одном из гаражей гаражного кооператива в Улан-Удэ.

Предварительно установлено, что погибший намеревался с сыном высушить в гараже овощную яму. Для этого они включили электрический обогреватель и бензиновый генератор, сами также оставшись в яме

«Через некоторое время в результате выгорания кислорода в погребе и вдыхания угарного газа от генератора они потеряли сознание. Их обнаружил пришедший в гараж родственник, который отключил генератор, вызвал скорую медицинскую помощь и спасателей, после чего стал извлекать пострадавших из ямы», — отметили в ведомстве.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Второй был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Для выяснения точной причины смерти назначена экспертиза.

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