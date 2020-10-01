Горно-Алтайск, , 05:26 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрирован очередной летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончался 83-летний житель города Горно-Алтайска.

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«Коронавирус был подтверждён 26 сентября, у мужчины была диагностирована коронавирусная пневмония, а также другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего к настоящему времени в регионе от COVID-19 скончались 18 пациентов. Ещё три носителя коронавируса умерли по иным причинам.

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