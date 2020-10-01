Нукуалофа, , 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,7 зафиксировали сейсмологи 1 октября у берегов королевства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США.

По её данным, эпицентр землетрясения находился в 64 километрах на юго-восток от города Неиафу, расположенного на острове Вавау, с населением около 4,3 тыс. человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 км.

Информация о возможных жертвах или разрушениях не поступала. Об угрозе цунами также не объявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

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