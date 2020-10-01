Гуанчжоу, Китай, , 03:41 — REGNUM В результате крушения груженой песком лодки в водах на юге Китая пропали без вести 10 человек, сообщает 30 сентября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел близ острова Хайлин в водах провинции Гуандун на юге Китая, сообщили в поисково-спасательном центре на воде региона. Спасатели немедленно отправили ан место происшествия в поисках членов экипажа, находившихся в лодке.

Предварительное расследование показало, что в лодке, занимавшейся перевозкой донного песка, на момент происшествия находилось 16 человек. Шестерых удалось спасти, в то время как еще10 числятся пропавшими без вести. Продолжается выявление причин кораблекрушения.