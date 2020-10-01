Милуоки, США, , 01:51 — REGNUM Неизвестный, открывший стрельбу по участникам похоронной процессии в городе Милуоки в американском штате Висконсин, ранил не менее семи человек, сообщает агентство Associated Press.

По сведениям журналистов, злоумышленник стрелял из автомобиля. В мероприятии участвовало около 100 человек. Инцидент произошел недалеко от похоронного бюро, где находилось тело 26-летнего Брекстона Тейлора, погибшего в перестрелке в середине сентября. Начаты поиски преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в американском штате Орегон в результате стрельбы погибли три человека.

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