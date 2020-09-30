Сен-Дени, Франция, , 23:51 — REGNUM В пригороде Парижа Сан-Дени школьник 16 лет был ранен своим одноклассником прямо во время урока. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Agence France-Presse.

В лицее имени Поля Элюара в коммуне Сен-Дени учащийся 19 лет нанес своему однокласснику ножевое ранение в живот, после чего был задержан полицией. Ранее нападавший опубликовал видео на своей странице в социальных сетях, где предупредил о нападении и объяснил его «местью за издевательства».

Пострадавший был доставлен в больницу, но его жизни ничего не угрожает.

Напомним, 25 сентября два человека получили ножевые ранения недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

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