Киев, , 21:15 — REGNUM Сотрудница американского посольства в Киеве, скончавшаяся в результате черепно-мозговой травмы, была гражданской США. Об этом сообщил глава департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко на своей странице в Facebook.

Женщина с травмой головы в бессознательном состоянии была обнаружена 30 сентября в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на улице Толбухина в Киеве. Пострадавшая была доставлена в медучреждение, где позднее скончалась. При себе у неё было обнаружено удостоверение сотрудника американского диппредставительства.

Национальная полиция Украины возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Умышленное убийство», сообщив о розыске подозреваемого — мужчины 30−40 лет.

Между тем Шевченко сообщил, что в качестве одной из версий произошедшего рассматривается также несчастный случай.

«Тело было в спортивной одежде и в наушниках. Гибель таких опрометчивых пешеходов вследствие травмирования поездом — не редкость на железной дороге. Столичные оперативники активно работают над установлением истины», — сказал он.

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