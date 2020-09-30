Екатеринбург, , 19:50 — REGNUM В Екатеринбурге пытаются справиться с пожаром, разгоревшимся в садовом товариществе «40 лет Октября». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском главке МЧС.

Тушение пожара 66.mchs.gov.ru

Сообщение об инциденте поступило огнеборцам в 18:55 (время местное). Сначала загорелся один садовый дом, но из-за плотной застройки огонь перекинулся на надворные постройки и два соседних садовых дома.

«Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников», — сообщили в МЧС.

Воду подвозят с расстояния в два с половиной километра. С огнём борются 24 человека и семь единиц пожарной техники. Сведений о пострадавших пока не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге потушили пожар в автомойке и шиномонтажной мастерской.

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