Нальчик, , 19:19 — REGNUM В Кабардино-Балкарии скончался младенец. Девочке было всего полтора месяца. В больницу ее без признаков жизни привезли собственные родители, сообщили 30 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Со слов родителей, ребенок почувствовал себя плохо после кормления. В медицинское учреждение ребенок поступил в состоянии клинической смерти, проведенными реанимационными мероприятиями вернуть малолетнюю к жизни не удалось», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 27 сентября. По факту смерти несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В ходе проверки была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что причиной гибели младенца стала черепно-мозговая травма.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти ребенка.