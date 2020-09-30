Киев, , 19:11 — REGNUM Полиция Украины открыло уголовное производство по факту гибели сотрудницы посольства США в Киеве. Дело воздуждено по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Напомним, ранее сегодня в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на улице Толбухина в Киеве была обнаружена сотрудница посольства США в бессознательном состоянии с травмой головы. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где позднее скончалась.

По подозрению в совершении преступления полицией разыскивается мужчина 30−40 лет на вид.

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