Мадрид, , 18:30 — REGNUM Гашиш массой 35 тонн изъят в Испании в рамках спецоперации, сообщили 30 сентября в испанской полиции.

В рамках операции, проходившей в конце прошлой недели, испанские силовики задержали девять человек — российских и болгарских граждан. В спецоперации участвовала испанская таможня.

Операция проводилась в Атлантическом океане, где силовики смогли задержать четыре яхты, перевозившие гашиш. В своё время эти яхты вызвали подозрения неоднократной сменой флагов приписки и названий.

Полиция Испании заявляет, что пресекла деятельность мафиозной группировки, доставлявшей через Атлантический океан гашиш на испанскую территорию.

Напомним, в Атлантическом океане испанские силовики в марте и в июле в рамках спецоперации изъяли 4,6 т гашиша, перевозимые двумя яхтами.

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