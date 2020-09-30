Париж, , 18:42 — REGNUM Во Франции были арестованы 12 человек, подозреваемых в нелегальной перевозке мигрантов через пролив Ла-Манш. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Le Figaro.

Преступная группировка осуществляла перевозку мигрантов на небольших перегруженных лодках, иногда во время шторма, на территорию Великобритании. Семь членов организации были арестованы во Франции, трое — в Великобритании и двое — в Нидерландах.

По данным агентства Евроюст, группировка получала 3000 евро за перевозку одного мигранта.

Напомним, ранее 30 сентября во Франции по подозрению в финансировании терроризма были арестованы 29 человек, родственники которых находятся в Сирии.

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