Тула, 30 сентября 2020, 17:58 — REGNUM 13-летняя девочка пропала в Тульской области, следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР.
28 сентября 13-летняя школьница ушла из своего дома в посёлке Барсуки Ленинского района Тульской области. До настоящего времени местонахождение подростка не установлено.
На место происшествия выехало руководство регионального Следственного управления. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, допрашиваются знакомые, родственники девочки. Ведётся розыск ребёнка.