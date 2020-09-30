Киев, , 17:58 — REGNUM Сотрудница посольства США на Украине скончалась в результате черепно-мозговой травмы, полученной при неустановленных обстоятельствах. Об этом сообщается 30 сентября на странице полиции Киева в Facebook.

По данным правоохранитей, женщину в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на улице Толбухина в Шевченковском районе Киева. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где от полученной травмы скончалась.

Сообщается, что при досмотре вещей погибшей было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США, выданное на её имя.

В настоящее время выясняются все обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения, устанавливаются возможные свидетели произошедшего.

«В результате проведения первоочередных следственных действий установлено, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30−40 лет, рост 190−200 сантиметров, одет в чёрные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с тёмными волосами (по бокам коротко подстрижены)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные сведения зарегистрированы в Шевченковском управлении киевской полиции, ведутся поиски подозреваемого.