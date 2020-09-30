Орел, , 16:42 — REGNUM Житель Симферополя и житель Орловской области предстанут перед судом по обвинению в участии в преступном сообществе и в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова 30 сентября.

По версии следствия, оба обвиняемых входили в преступное сообщество, занимавшееся сбытом наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений бесконтактным способом через интернет на территории Орловской области и Крыма. Оба обвиняемых занимались «розничной» фасовкой и закладкой наркотиков. Они были задержаны правоохранителями в октябре 2019 года. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, один из обвиняемых сбыл наркотическое средство в крупном размере.

Дело будет рассматривать Заводский суд Орла. В отношении организатора и других членов преступного сообщества дело расследуется.