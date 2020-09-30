Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM Из-за пыльных бурь власти Ростовской области призвали жителей не выходить из дома, отказаться от пеших прогулок и поездок на транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 сентября.

«Прошу жителей области быть осторожными, не выходить на улицу без крайней необходимости до улучшения погодных условий», — обратился к населению заместитель донского губернатора Вадим Артёмов.

Согласно прогнозу синоптиков, ураганный ветер и пыльные бури сохранятся до 1 октября в 20 муниципальных образованиях Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону.

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