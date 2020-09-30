Ярославль, 30 сентября 2020, 16:31 — REGNUM В селе Брейтове Ярославской области умерла 65-летняя учительница географии Ирина Шмагина. Об этом в социальных сетях пишут жители села.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сама школа закрыта на карантин. По данным департамента образования Ярославской области, коронавирус подтвержден у 12 учителей и одного работника учебного заведения.
Карантин в школе объявлен до 6 октября, в здании проведена дезинфекция.
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