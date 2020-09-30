Джакарта, , 15:48 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что один индонезийский гражданин погиб в результате перестрелки в провинции Сулу на Филиппинах, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что инцидент произошел в среду, 30 сентября 2020 года в 08:00 по местному времени.

«Тело было доставлено из Сулу в город Замбоанга на филиппинском военном самолете прямо на кладбище. Мы продолжим общаться и координировать свои действия с филиппинскими властями в отношении судьбы других четырех заложников», — заявила Ретно Марсуди.

По этому поводу от имени правительства Ретно Марсуди выразила глубокую скорбь в связи со смертью гражданина Индонезии. Министерство иностранных дел передало печальные новости семье жертвы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии выделило бюджет на борьбу с COVID-19 и восстановление экономического сектора в размере 304,6 трлн рупий ($20 млрд).

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