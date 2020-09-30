Самара, , 16:03 — REGNUM Более 200 граждан трудоспособного возраста ежегодно практически безвозвратно выбывает из экономики Башкирии из-за гибели на рабочем месте либо получения тяжелых травм. Об этом 30 сентября сообщила руководитель гострудинспекции региона Татьяна Астрелина на парламентских слушаниях в Уфе.

По ее словам, в большинстве случаев жертвами производственного травматизма становятся мужчины до 40 лет.

При этом, добавила она, наиболее травмоопасными отраслями являются строительство, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, а также транспорт.

Астрелина отметила, что причины несчастных случаев на производстве носят организационный характер, поэтому чтобы их устранить, не требуется больших капиталовложений.

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