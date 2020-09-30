Чебоксары, , 15:46 — REGNUM В Чувашии за сутки сразу девять человек стали жертвами телефонных мошенников. Общая сумма бесконтактных переводов составила около 2,5 млн рублей, сообщает мвд по Чувашии. Позвонившие к ним злоумышленники представлялись сотрудниками банков и убеждали в необходимости «обезопасить» имеющиеся сбережения и отказаться от якобы оформленного кредита.

Так, 24-летнему жителю Чебоксар сообщили, что на его имя оформлен кредит и чтобы вернуть деньги банку, предложили установить на смартфон приложение, которое потерпевшему было выслано через мессенджер. После запуска программы со счета молодого человека было списано свыше 800 тыс. рублей.

Свыше 1 млн рублей аналогичным способом лишилась 62-летняя жительница поселка Вурнары. Мошенник убедил «вернуть» незаконно оформленный кредит. Взятая с помощью афериста ссуда была переведена женщиной на шесть абонентских номеров частями через банкомат.

«МВД по Чувашской Республике просит не доверять информации, полученной от незнакомых вам людей. При возникающих сомнениях о возможных финансовых манипуляциях, в другой непонятной ситуации рекомендуется перезвонить в банк на горячую линию или обратиться непосредственно в кредитное учреждение», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM,