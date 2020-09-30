Подольск, Московская область, , 15:21 — REGNUM В Московской области в аварию попал автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента. Об этом сообщает сетевое издание РИАМО.

Инцидент произошёл в подмосковном Подольске 30 сентября. На одной из улиц столкнулись скорая помощь из Наро-Фоминска и автомобиль Skoda.

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет, пациента скорой увезли на другом автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, при столкновении двух легковых автомобилей на трассе М-8 в Подмосковье погибли два человека, три человека получили травмы.

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