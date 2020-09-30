Самара, , 15:39 — REGNUM 370 мошенников, которые действовали в сети, установили и привлекли к ответственности в текущем году в Самарской области. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, чаще всего мошенники похищали денежные средства с банковских счетов физических лиц. При этом кибератакам подвергались государственные информационные системы (ГИС «МФЦ»), а также региональный портал государственных услуг.

Отмечается, что в регионе с 2015 года работает региональный центр кибербезопасности. Он предотвращает компьютерные атаки на государственный сегмент информационных систем, в том числе на информационную инфраструктуру правительства Самарской области.

Сообщается, что с 2018 года по 2020 год центр кибербезопасности заблокировал более 27 тысяч источников атак на муниципальные и государственные информационные системы.

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