Багаевский район, Ростовская область, , 15:15 — REGNUM Следователи и криминалисты работают на месте трагедии, которая произошла в полдень 30 сентября в станице Багаевской Ростовской области. В результате падения дерева на автомобиль погибли двое молодых мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По предварительным данным, погибшие находились в салоне припаркованного у дома автомобиля, когда на машину рухнуло огромное дерево. Оба скончались на месте происшествия.

Специалисты восстанавливают картину произошедшего. Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.

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