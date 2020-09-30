Москва, , 15:14 — REGNUM Матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» будет обслуживать арбитр Павел Кукуян. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помогать Кукуяну будут лайнсмены Максим Гаврилин и Арам Петросян. Резервным судьёй назначен Николай Волошин. С системой видеоассистента рефери (VAR) будут работать Сергей Карасёв и Николай Богач.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт 3 октября в Москве на стадионе «Открытие-Арена».

«Зенит» и «Спартак» занимают в турнирной таблице РПЛ первое и второе места. Оба клуба набрали по 20 очков после девяти туров, но команда «Зенит» идёт впереди по дополнительным показателям.